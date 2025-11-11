Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 11 ноября 2025Из жизни

34-летняя учительница оставила ученика у себя дома на ночь и изнасиловала

WFLD: В США 34-летняя учительница из Иллинойса совратила школьника
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: ALDECA studio / Shutterstock / Fotodom

В США учительницу из штата Иллинойс арестовали за совращение ученика. Об этом сообщает WFLD.

В центре разбирательств оказалась 34-летняя Джессика Бергманн, которая преподавала в старшей школе города Орора. В октябре сотрудники полиции получили информацию о подозрительных отношениях между женщиной и школьником. В ходе следствия выяснилось, что Бергманн сначала стала общаться с учеником в частном порядке по телефону. Затем их беседы приобрели интимный характер.

Позже школьник стал приходить домой к учительнице. Она несколько раз оставляла его у себя на ночь и изнасиловала. Когда именно Бергманн совершала преступления, не сообщается, однако известно, что юноша уже окончил школу.

Материалы по теме:
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
1 августа 2024
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
18 июня 2024

Учительницу отпустили на свободу до первого судебного слушания, которое состоится 1 декабря. Ей запрещено общаться с пострадавшим, а также с лицами младше 18 лет.

Ранее сообщалось, что в Канаде учительница, подозреваемая в совращении несовершеннолетних школьников, признала вину. 40-летней Келли-Энн Дженнингс предъявили 18 обвинений в связи с сексуальным насилием над детьми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

    В зоне СВО заметили российский грузовик с корабельным орудием

    Неизвестные отрезали пенсионеру гениталии и сбросили его в колодец

    В Италии уличили Зеленского во лжи

    Россиян предупредили о максимальной активизации мошенников в один период

    В Госдуме выступили за увеличение выплат к пенсии в два раза

    Над двумя российскими городами прозвучала серия взрывов

    Бывшая сторонница Трампа ответила на его критику

    По украинской энергетике нанесли массированный удар

    Фицо сделал мрачный прогноз по конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости