34-летняя учительница оставила ученика у себя дома на ночь и изнасиловала

WFLD: В США 34-летняя учительница из Иллинойса совратила школьника

В США учительницу из штата Иллинойс арестовали за совращение ученика. Об этом сообщает WFLD.

В центре разбирательств оказалась 34-летняя Джессика Бергманн, которая преподавала в старшей школе города Орора. В октябре сотрудники полиции получили информацию о подозрительных отношениях между женщиной и школьником. В ходе следствия выяснилось, что Бергманн сначала стала общаться с учеником в частном порядке по телефону. Затем их беседы приобрели интимный характер.

Позже школьник стал приходить домой к учительнице. Она несколько раз оставляла его у себя на ночь и изнасиловала. Когда именно Бергманн совершала преступления, не сообщается, однако известно, что юноша уже окончил школу.

Учительницу отпустили на свободу до первого судебного слушания, которое состоится 1 декабря. Ей запрещено общаться с пострадавшим, а также с лицами младше 18 лет.

Ранее сообщалось, что в Канаде учительница, подозреваемая в совращении несовершеннолетних школьников, признала вину. 40-летней Келли-Энн Дженнингс предъявили 18 обвинений в связи с сексуальным насилием над детьми.