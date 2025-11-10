Учительница призналась в совращении несовершеннолетних школьников

В Канаде учительница признала вину в совращении несовершеннолетних школьников

В Канаде учительница, подозреваемая в совращении несовершеннолетних школьников, признала вину. Об этом сообщает CBC News.

40-летняя Келли-Энн Дженнингс из города Питерборо, провинция Онтарио, работала в католической школе имени Антония Великого с 2016 года. В общей сложности ей предъявили 18 обвинений. Среди прочего, ее подозревали в сексуальных домогательствах, изнасиловании малолетних, а также в изготовлении и хранении детской порнографии.

Следователями были обнаружены как минимум трое бывших школьников, с которыми Дженнингс занималась сексом. В судебных документах указано, что все ее жертвы были младше 16 лет. Позже выяснилось, что одним из пострадавших был мальчик, не достигший 14-летнего возраста.

Сторона обвинения настаивает на том, чтобы Дженнингс приговорили к лишению свободы на четыре года. Адвокат настаивает на условном наказании и испытательном сроке. Ожидается, что приговор будет вынесен в конце ноября.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Флорида, которая совратила ученика частной школы Церкви адвентистов седьмого дня. За решетку попала 35-летняя Кэндис Эллисон Браун из города Уэстон.

