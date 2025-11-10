Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 10 ноября 2025Из жизни

Учительница призналась в совращении несовершеннолетних школьников

В Канаде учительница признала вину в совращении несовершеннолетних школьников
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Port Hope Police Service

В Канаде учительница, подозреваемая в совращении несовершеннолетних школьников, признала вину. Об этом сообщает CBC News.

40-летняя Келли-Энн Дженнингс из города Питерборо, провинция Онтарио, работала в католической школе имени Антония Великого с 2016 года. В общей сложности ей предъявили 18 обвинений. Среди прочего, ее подозревали в сексуальных домогательствах, изнасиловании малолетних, а также в изготовлении и хранении детской порнографии.

Следователями были обнаружены как минимум трое бывших школьников, с которыми Дженнингс занималась сексом. В судебных документах указано, что все ее жертвы были младше 16 лет. Позже выяснилось, что одним из пострадавших был мальчик, не достигший 14-летнего возраста.

Материалы по теме:
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
1 августа 2024
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
18 июня 2024

Сторона обвинения настаивает на том, чтобы Дженнингс приговорили к лишению свободы на четыре года. Адвокат настаивает на условном наказании и испытательном сроке. Ожидается, что приговор будет вынесен в конце ноября.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Флорида, которая совратила ученика частной школы Церкви адвентистов седьмого дня. За решетку попала 35-летняя Кэндис Эллисон Браун из города Уэстон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гендиректор «Би-би-си» ушел в отставку после скандала. Вещательную корпорацию обвинили в подделке речи Трампа в 2021 году

    Трамп назвал дураками противников пошлин и объяснил преимущества для США

    В Польше заявили о росте стоимости постройки «Восточного щита»

    Верховный суд разрешил привлекать к ответственности обоих участников драки

    Во Франции раскритиковали размещение немецких систем в Бельгии

    Два российских аэропорта ограничили полеты из соображений безопасности

    Военкор назвал преимущества нового российского дрона

    Семья мучилась из-за раздражающего звука в новом доме и спустя годы нашла причину

    В Болгарии заявили о поражении Украины на поле боя

    В России объяснили рост ударов ВСУ по инфраструктуре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости