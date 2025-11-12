48-летняя солистка группы «Винтаж» обнажила ягодицы на камеру

Российская певица Анна Плетнева в откровенном виде снялась в клипе

Солистка российской группы «Винтаж» Анна Плетнева в откровенном виде снялась в клипе на песню «Недетский мир». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

48-летняя певица предстала перед камерой в черном наряде, который состоял из трусов, бюстгальтера и боди с вырезами. Также она надела сапоги-чулки на шпильках, зачесала волосы назад и нанесла макияж с черными стрелками на веках.

При этом знаменитость повернулась спиной к камере и продемонстрировала обнаженные ягодицы.

