Певица Валя Карнавал показала фото в откровенном свадебном образе

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала фото в откровенном свадебном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя исполнительница предстала перед камерой в белом топе с глубоким декольте, поверх которого надела облегающее мини-платье в тон. Также она дополнила наряд чулками, поясом и фатой и примерила остроносые туфли на каблуках.

При этом артистка снялась в помещении, напоминающем ЗАГС, где вместо гостей на стульях сидели манекены.

Ранее в ноябре Валя Карнавал также показала свою внешность в 10-летнем возрасте на фото.