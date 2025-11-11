Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:12, 11 ноября 2025Ценности

Валя Карнавал показала фото в откровенном свадебном образе

Певица Валя Карнавал показала фото в откровенном свадебном образе
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала фото в откровенном свадебном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя исполнительница предстала перед камерой в белом топе с глубоким декольте, поверх которого надела облегающее мини-платье в тон. Также она дополнила наряд чулками, поясом и фатой и примерила остроносые туфли на каблуках.

При этом артистка снялась в помещении, напоминающем ЗАГС, где вместо гостей на стульях сидели манекены.

Ранее в ноябре Валя Карнавал также показала свою внешность в 10-летнем возрасте на фото.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турецкий военный самолет разбился на границе Грузии и Азербайджана. Солдаты возвращались с парада в Баку

    Путин встретил в Кремле иностранного лидера

    Бывший российский сенатор Слуцкер скончался в Швейцарии

    Российский тревел-блогер раскрыл день недели и точное время для покупки дешевых билетов

    Валя Карнавал показала фото в откровенном свадебном образе

    Популярная российская блогерша рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии

    В интернет слили скандальное видео с Дмитрием Дибровым. В этом увидели желание отомстить за продажу дома на Рублевке

    Багги влетел в людей в Подмосковье

    В Эстонии провели голосование за закрытие границы с Россией

    Овчарка спасла шестерых бойцов СВО от атаки ВСУ ценой своей жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости