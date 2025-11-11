Ценности
Валя Карнавал показала внешность на детском фото

Певица Валя Карнавал показала свою внешность в 10-летнем возрасте на фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала внешность на детском фото. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Знаменитость предстала на размещенном кадре в 10-летнем возрасте, позируя в красном платье с оборками и без бретелей. Также она продемонстрировала уложенные в пучок волосы и косметику на лице.

В то же время звезда поделилась снимком, сделанным в настоящее время. Она запечатлела себя в красном наряде на фоне корзин с розами.

Ранее в ноябре Валя Карнавал раскрыла причину смены имиджа.

