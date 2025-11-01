Ценности
Валя Карнавал раскрыла причину смены имиджа

Российская певица Валя Карнавал заявила, что сделала каре не из-за мужчины
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Tarakanov Vadim / Legion-Media

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) раскрыла причину смены имиджа. Соответствующее видео приводит Super.

23-летняя исполнительница предстала на сцене в качестве ведущей премии «Жара Music Awards» вместе с блогером Димой Масленниковым. Она позировала в черном-сером мини-платье, босоножках на высоких каблуках и бейсболке с повернутым назад козырьком.

При этом артистка высказалась о том, почему сделала новую стрижку. «Стричь каре из-за мужчины — глупости типичные, поэтому я просто решила сменить образ», — заявила артистка.

В сентябре Валя Карнавал показала изменения во внешности за три года и раскрыла свой вес.

