Валя Карнавал раскрыла причину смены имиджа

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) раскрыла причину смены имиджа. Соответствующее видео приводит Super.
23-летняя исполнительница предстала на сцене в качестве ведущей премии «Жара Music Awards» вместе с блогером Димой Масленниковым. Она позировала в черном-сером мини-платье, босоножках на высоких каблуках и бейсболке с повернутым назад козырьком.
При этом артистка высказалась о том, почему сделала новую стрижку. «Стричь каре из-за мужчины — глупости типичные, поэтому я просто решила сменить образ», — заявила артистка.
В сентябре Валя Карнавал показала изменения во внешности за три года и раскрыла свой вес.
