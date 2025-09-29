Валя Карнавал показала изменения во внешности за три года и раскрыла свой вес

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала изменения во внешности за три года и раскрыла свой вес. Соответствующий пост появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале знаменитость продемонстрировала ролик, снятый в 2022 году. Она позировала перед камерой в белой футболке, без косметики и с небрежно завязанными сбоку в хвост волосами. При этом ее вес составлял 65 килограммов.

Затем она разместила видео 2025 года, где предстала в кожаной куртке, с гладко уложенными распущенными волосами и с макияжем, а ее вес составил 48 килограммов. В свою очередь, в качестве музыкального сопровождения она выбрала отрывок песни Валерия Меладзе «Магдалина» со словами «Я тебя не предал, я тебя отпустил».

Ранее в сентябре Валя Карнавал похвасталась фигурой в микрошортах.