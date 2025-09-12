Ценности
18:57, 12 сентября 2025Ценности

Валя Карнавал похвасталась фигурой в микрошортах

Российская блогерша и певица Валя Карнавал похвасталась фигурой в микрошортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой в оголяющей одно плечо белой футболке. Кроме того, она надела микрошорты с черно-серым принтом и ремень с пряжкой в виде сердца. Внешний вид знаменитости дополнили графичные стрелки на глазах, матовая помада и объемная коса.

Вдобавок девушка поделилась снимками в крошечном бандо, трусах, чулках и болеро. Также она примерила джинсовые укороченные шорты и бордовую майку, из-под которой торчал кружевной бюстгальтер.

Ранее сообщалось, что Валя Карнавал снялась в мини-платье и с крыльями как у «ангелов» Victoria's Secret.

.
