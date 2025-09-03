Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:48, 3 сентября 2025Ценности

Валя Карнавал снялась в мини-платье и с крыльями как у «ангелов» Victoria's Secret

Певица Валя Карнавал снялась в облегающем мини-платье и с крыльями на спине
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в откровенном наряде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на которую подписаны 7,4 миллиона пользователей.

На размещенном видео 23-летняя исполнительница прошла под вспышки фотокамер. Она позировала в облегающем черном мини-платье с глубоким декольте и босоножках на высоких каблуках.

Девушка распустила уложенные волнами волосы, нанесла коричневую помаду на губы, подчеркнула глаза черными стрелками и продемонстрировала наращенные ресницы. Она дополнила образ блестящим браслетом на запястье и крыльями как у «ангелов» Victoria's Secret на спине.

Ранее российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева снялась в боди из белых перьев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пилот спас 167 пассажиров, посадив самолет в поле, и стал фигурантом уголовного дела. В чем его обвинили?

    Продажи новых легковушек в России перешли к росту

    Киркоров высказался о скандале из-за разврата на концерте Крида

    Вдова потребовала 150 миллионов рублей с бывшего губернатора российского региона

    Путин и Ким Чен Ын обнялись

    Раскрыта неожиданная польза лишнего веса

    Раскрыт показатель младенческой смертности в России

    Валя Карнавал снялась в мини-платье и с крыльями как у «ангелов» Victoria's Secret

    В России определили регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

    Рассказавший о российских войсках мужчина получил пожизненный срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости