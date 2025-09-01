Анастасия Ивлеева снялась в боди из перьев

Блогерша Анастасия Ивлеева снялась в боди из белых перьев

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева снялась в откровенном обозе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 17,5 миллиона подписчиков.

34-летняя знаменитость предстала перед камерой в полный рост. Она позировала в белом боди из перьев, которое обнажало плечи. Также инфлюэнсерша надела черные босоножки на каблуках и длинные серьги с прозрачными камнями.

Кроме того, автор поста продемонстрировала откровенное декольте крупным планом и макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах. «Впервые за полтора года надела на себя макияж, и знаете что? Мне понравилось», — указала она в подписи.

