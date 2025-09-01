Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:50, 1 сентября 2025Ценности

Анастасия Ивлеева снялась в боди из перьев

Блогерша Анастасия Ивлеева снялась в боди из белых перьев
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_agentgirl

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева снялась в откровенном обозе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 17,5 миллиона подписчиков.

34-летняя знаменитость предстала перед камерой в полный рост. Она позировала в белом боди из перьев, которое обнажало плечи. Также инфлюэнсерша надела черные босоножки на каблуках и длинные серьги с прозрачными камнями.

Кроме того, автор поста продемонстрировала откровенное декольте крупным планом и макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах. «Впервые за полтора года надела на себя макияж, и знаете что? Мне понравилось», — указала она в подписи.

В августе Ивлеева в сером мини-платье залезла на крышу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта

    ВС России «разрезали» группировку ВСУ в ДНР

    Моргенштерн заявил о срыве тура по США

    Анастасия Ивлеева снялась в боди из перьев

    Путин встретился с Эрдоганом

    Россияне с детьми массово устремились в один город в сентябре

    Выпуск подсолнечного масла в России рухнул

    Раскрыты подробности инцидента с протаранившим ворота российского консульства автомобилем

    Российские подлодки назвали опасностью для флота НАТО

    Показания россиянина об использовавшем его единомышленнике попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости