11:50, 19 августа 2025

Анастасия Ивлеева в мини-платье залезла на крышу

Блогерша Анастасия Ивлеева в сером мини-платье залезла на крышу
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_agentgirl_

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в Instagram на ее странице (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 17,5 миллиона подписчиков.

34-летняя инфлюэнсерша залезла на крышу, с которой открывался вид на Москву. Она предстала перед камерой в облегающем сером мини-платье в рубчик без рукавов.

Знаменитость нанесла на губы коричневую помаду, сделала маникюр с красным лаком и дополнила образ серебристыми украшениями.

Ранее в августе российская блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в откровенном наряде через две недели после родов.

