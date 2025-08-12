Ида Галич показала фигуру в нижнем белье через две недели после родов

Блогерша Ида Галич показала фигуру в нижнем белье через две недели после родов

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в откровенном наряде через две недели после родов. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

35-летняя инфлюэнсерша показала с разных ракурсов фигуру в черном нижнем белье. Так, она предстала перед камерой в ванной, позируя в бра-топе с тонкими бретелями и глубоким декольте и трусах с завышенной талией.

При этом знаменитость рассказала, что во время беременности пыталась следить за питанием в рамках подготовки к важному для нее проекту. В настоящее время она также придерживается принципов здорового питания.

«Не ем мучное, сладкое: сахарное, фастфуд и всякие гадости. Плюс к этому списку добавились продукты, на которые не очень реагирует живот малышки», — отметила блогерша.

В конце июля Галич сообщила, что родила дочь Татьяну. Она объявила о беременности в январе. До этого знаменитость рассказала, что выходит замуж за бизнесмена Олега Ледвича, отношения с которым начались в октябре 2024-го года.