50-летняя Ева Лонгория в прозрачной юбке посетила ресторан

Актриса Ева Лонгория в откровенном образе посетила ресторан в Мадриде

Американская актриса и активистка Ева Лонгория в откровенном образе пришла в ресторан. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

50-летняя звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» посетила заведение Nota Blu в Мадриде. Ее запечатлели в черном наряде, состоявшем из пиджака, облегающего топа и прозрачной юбки, сквозь которую просвечивали трусы.

При этом знаменитость сделала укладку волос с мокрым эффектом и нанесла на губы коричневую помаду.

В октябре Ева Лонгория в откровенном образе посетила гала-ужин Monaco Global Gift.