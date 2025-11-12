Ценности
01:00, 12 ноября 2025Ценности

50-летняя Ева Лонгория в прозрачной юбке посетила ресторан

Актриса Ева Лонгория в откровенном образе посетила ресторан в Мадриде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Manuel Pinilla Cruces / Globallookpress.com

Американская актриса и активистка Ева Лонгория в откровенном образе пришла в ресторан. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

50-летняя звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» посетила заведение Nota Blu в Мадриде. Ее запечатлели в черном наряде, состоявшем из пиджака, облегающего топа и прозрачной юбки, сквозь которую просвечивали трусы.

При этом знаменитость сделала укладку волос с мокрым эффектом и нанесла на губы коричневую помаду.

В октябре Ева Лонгория в откровенном образе посетила гала-ужин Monaco Global Gift.

    Все новости