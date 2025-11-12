12 ноября исполнилось 90 лет со дня рождения актрисы Людмилы Гурченко

12 ноября исполняется 90 лет со дня рождения выдающейся отечественной певицы и актрисы Людмилы Гурченко. Она еще в молодости стала символом советской эстрады и пережила вместе со страной несколько эпох, в каждой из которых ее популярность была неоспорима. О многогранной личности и ярком творческом пути народной артистки рассказывает материал «Ленты.ру».

Гурченко пережила оккупацию во время Великой Отечественной войны

Ранние годы Людмилы Гурченко пришлись на период оккупации во время Великой Отечественной войны. Отец будущей артистки ушел на фронт, а девочка осталась с матерью в занятом немцами Харькове. Как позже вспоминала сама Людмила Марковна, даже в военное время она не переставала петь — настолько сильна была ее тяга к музыке. Гурченко чудом пережила обстрелы, бомбежки и голод, дождалась освобождения родного города и возвращения любимого отца, который дошел до самого Берлина.

Фото: ТАСС

Когда Красная армия потеснила фашистов, маленькая Люда пошла в школу, а после ее окончания в 1953 году стала студенткой Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). После выпуска она поступила на службу в Театр-студию киноактера (нынешняя «Мастерская «12» Никиты Михалкова»), а затем стала играть на сцене «Современника», где по-настоящему раскрылся ее драматический талант. Еще во время учебы молодая актриса дебютировала в кино, сыграв в фильме «Дорога правды».

Кино — это моя жизнь. Когда я вхожу в маленький задымленный павильон, где ничего не видно на расстоянии вытянутой руки, где пахнет смесью дыма, опилок и клея, понимаю: вот он — рай! Людмила Гурченко

Фильм «Карнавальная ночь» принес Гурченко всенародную любовь

Слава пришла к Гурченко рано: в 1956 году на весь СССР прогремел фильм «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова, а песня «Пять минут» в исполнении актрисы стала ее визитной карточкой и символом Нового года, им она остается до сих пор. Кинематографисты были настолько очарованы молодой артисткой, что одним из следующих проектов с ее участием стала лента «Девушка с гитарой», сценарий которой был написан специально для нее.

Кадр: фильм «Человек ниоткуда»

Я вспыльчивая, раздражительная, дураков ненавижу, тех, кто медленно соображает или лишен чувства юмора, — это калеки. Можно за это меня не любить? Можно, я разрешаю Людмила Гурченко

В 1960-м о талантливой советской актрисе узнали за рубежом: на Венецианском кинофестивале была представлена картина «Балтийское небо», в которой Гурченко исполнила одну из первых серьезных драматических ролей. Тогда фильм остался без призов, однако спустя 18 лет другой громкий проект с ее участием — «Сибириада» Андрея Кончаловского — все-таки удостоился европейской награды, взяв Гран-при Каннского кинофестиваля.

Фото: Russian Look / Globallookpress.com

В 1982 году Людмила Марковна сыграла официантку Веру Нефедову в лирической комедии Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих», мгновенно ставшей культовой. Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов по достоинству оценил работу Гурченко и инициировал присвоение ей звания народной артистки СССР. Этому статусу не помешало даже то, что звезда была беспартийной и отказывалась вступать в КПСС. А уже в 1984 году Гурченко исполнила роль Раисы Захаровны в картине «Любовь и голуби», окончательно закрепившей за ней звание актрисы, любимой сразу несколькими поколениями советских зрителей.

Гурченко пять раз была замужем

Кадр: фильм «Аплодисменты, аплодисменты» / РИА Новости

С первых дней карьеры Гурченко была объектом внимания и желания известных мужчин. В первый раз она вышла замуж в студенчестве, не устояв перед обаянием известного артиста Василия Ордынского. Однако их брак продлился всего пару лет. Недолгими были и следующие союзы актрисы. Уже в статусе советского секс-символа (как шутили тогда — секса нет, а секс-символ есть!) Гурченко связала судьбу сначала со сценаристом Борисом Андроникашвили, а затем — с писателем Александром Фадеевым. Позже любимым мужчиной Людмилы Марковны стал не менее легендарный артист — Иосиф Кобзон, уже тогда известный на весь СССР. Несмотря на яркий роман, о котором говорила вся страна, и этот брак распался всего через три года.

Любовь, верность, преданность — это лишь атрибуты, присущие определенному времени. Прежние бесценные чувства еще есть, но это уже дефицит Людмила Гурченко

Самым долгим стал союз Гурченко с пианистом Константином Купервейсом. Пара прожила вместе 18 лет — с 1973-го по 1991-й, однако влюбленные так и не зарегистрировали свои отношения, что по тем временам было рискованно и порицалось. В 1990-х Людмила встретила свою последнюю и самую большую любовь — продюсера Сергея Сенина. Именно этот любовный и творческий союз привел к созданию Музыкально-театрального центра Людмилы Гурченко, и именно с Сениным актриса прожила свои последние годы.

Кадр: фильм «Мама»

Гурченко ушла из жизни в 2011 году

В феврале 2011 года артистка была госпитализирована и перенесла тяжелую операцию после перелома шейки бедра. 30 марта того же года Людмилы Марковны Гурченко не стало. Медики определили причину смерти: тромбоэмболия легочной артерии.

Фото: Igor Gnevashev / Globallookpress.com

Попрощаться с Гурченко пришли тысячи поклонников — очередь к Центральному дому литераторов в Москве растянулась до Садового кольца. Ушла из жизни не просто известная актриса и певица, а символ нескольких поколений отечественной сцены. В 2015 году, к 80-летию со дня рождения артистки, вышел 16-серийный сериал «Людмила Гурченко» с Юлией Пересильд в главной роли. За каждой нотой и кадром этого проекта стояли чувства и эмоции, почерпнутые из автобиографических книг звезды «Мое взрослое детство», «Аплодисменты» и «Люся, стоп!».