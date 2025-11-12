Интернет и СМИ
Артемий Лебедев дал два совета невысоким мужчинам

Мария Большакова
Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал два совета мужчинам низкого роста. В выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте», он, в частности, призвал их носить определенную обувь.

К дизайнеру с жалобой обратился подписчик, рассказавший, что из-за роста 155 сантиметров у него нередко возникали проблемы в построении отношений. По словам молодого человека, девушки отказывали ему в романтических связях, объясняя свое решение тем, что он для них слишком низкорослый. Подписчик признался, что он один уже шесть лет.

Лебедев назвал ситуацию непростой и дал мужчине два совета. «Простой способ — это купить себе ботинки на платформе. Если вы хотя бы пятисантиметровую платформу себе купите, вы уже будете ростом 160 [сантиметров], а это уже не так страшно», — заявил блогер.

Также дизайнер призвал молодого человека стать настолько интересным человеком, чтобы с ним хотели общаться, не обращая внимания на его рост и другие физические параметры. «Если вы будете блестяще петь под гитару, или мастерски рассказывать анекдоты за столом, или вы будете супернезаменимым специалистом, то проблемы с отношениями у вас точно не будет», — заключил Лебедев.

