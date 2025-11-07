Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:33, 7 ноября 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев дал совет живущему на Украине поклоннику

Блогер Лебедев посоветовал поклоннику, живущему на Украине, уезжать из страны
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал совет 21-летнему поклоннику, который живет на Украине. В выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте», он призвал молодого человека уезжать из страны.

Зритель рассказал, что у него есть дальние родственники в Германии, к которым он может уехать, и добавил, что родственники и друзья советуют ему покинуть Украину. При этом сам он сомневается в правильности такого решения, так как не хочет оставлять свою девушку.

«Я думаю, что, исходя из того, что мы знаем про современную ситуацию (...), я бы на вашем месте сделал бы, конечно, однозначный выбор. Пока дверь открыта, нужно воспользоваться этой возможностью и выйти в эту дверь», — сказал Лебедев. Он добавил, что многие люди пытаются покинуть Украину ценой собственной жизни.

Молодой человек также упомянул, что у него есть бронь от мобилизации, однако Лебедев счел, что это слабо защищает его от риска попасть на фронт.

Ранее Лебедев назвал беспределом один шаг президента Украины Владимира Зеленского. Он раскритиковал решение украинского лидера лишить гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вертолет разбился на юге России

    Работа следователей на месте крушения вертолета в Дагестане попала на видео

    Вдовец 26 лет платил за квартиру-место преступления и помог найти убийцу жены

    Названы перспективы дела генерала Росгвардии об ущербе в 350 миллионов рублей

    Глава Генштаба ВСУ анонсировал «некие решения» в Красноармейске

    Врач предупредил некоторых людей о риске разрыва желудка из-за леденцов с колой

    В администрации Трампа заявили о худшем воздействии шатдауна на экономику

    Гузеева стала бабушкой

    Москву начали украшать к Новому году

    Олимпийская чемпионка рассказала о нелюбви иностранцев к российским фигуристам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости