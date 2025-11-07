Артемий Лебедев дал совет живущему на Украине поклоннику

Блогер Лебедев посоветовал поклоннику, живущему на Украине, уезжать из страны

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал совет 21-летнему поклоннику, который живет на Украине. В выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте», он призвал молодого человека уезжать из страны.

Зритель рассказал, что у него есть дальние родственники в Германии, к которым он может уехать, и добавил, что родственники и друзья советуют ему покинуть Украину. При этом сам он сомневается в правильности такого решения, так как не хочет оставлять свою девушку.

«Я думаю, что, исходя из того, что мы знаем про современную ситуацию (...), я бы на вашем месте сделал бы, конечно, однозначный выбор. Пока дверь открыта, нужно воспользоваться этой возможностью и выйти в эту дверь», — сказал Лебедев. Он добавил, что многие люди пытаются покинуть Украину ценой собственной жизни.

Молодой человек также упомянул, что у него есть бронь от мобилизации, однако Лебедев счел, что это слабо защищает его от риска попасть на фронт.

Ранее Лебедев назвал беспределом один шаг президента Украины Владимира Зеленского. Он раскритиковал решение украинского лидера лишить гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.