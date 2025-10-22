Интернет и СМИ
17:11, 22 октября 2025

Артемий Лебедев назвал беспределом одно решение Зеленского

Лебедев назвал беспределом решение Зеленского лишить гражданства мэра Одессы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница Артемия Лебедева во «ВКонтакте»

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал беспределом решение президента Украины Владимира Зеленского лишить украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. На эту тему он порассуждал в видео, доступном во «ВКонтакте».

«Полный *** и беспредел творится на Украине, там уже не осталось никакой демократии и никакой свободы», — раскритиковал Лебедев решение Зеленского.

Комментируя это событие, блогер также заявил, что Украина стала ужасной тоталитарной страной, и описал ее словами «хуже сталинского ГУЛАГа». Кроме того, он выразил мнение, что жители страны боятся высказываться против решений властей.

Ранее обозреватель Анастасия Пилявская в статье для британского издания Spectator назвала лишение Труханова украинского гражданства фатальной ошибкой Зеленского. По ее словам, случившееся является атакой на демократию.

Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова 14 октября. Причиной было названо наличие у него российского паспорта. Труханов заявил, что будет обжаловать это решение.

