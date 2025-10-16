На Западе указали на фатальную ошибку Зеленского

Spectator: Атака на Труханова является фатальной ошибкой Зеленского

Атака на мэра Одессы Геннадия Труханова является фатальной ошибкой президента Украины Владимира Зеленского. На это указала обозреватель Анастасия Пилявская в статье для британского издания Spectator.

Автор материала заявила, что решение Зеленского лишить мэра Одессы украинского гражданства и должности является пугающим. «Труханова обвиняют в наличии российского паспорта, что мэр категорически отрицает. Тем не менее без судебного разбирательства и надлежащей правовой процедуры президент подписал указ о лишении его гражданства», — написала Пилявская. Она назвала случившееся «поразительной атакой на демократию».

«Для Киева сеять страх, хаос, раскол и отчуждение, когда он меньше всего может себе это позволить, — фатальная стратегическая ошибка», — подытожила обозреватель в статье для западного издания.

Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства 14 октября. Причиной решения стало якобы наличие у мэра Одессы российского паспорта. Труханов отказался сложить полномочия до тех пор, пока их не прекратит горсовет. Он также заявлял, что будет обжаловать лишение гражданства Украины.