WP: Аш-Шараа пообещал преследовать Асада, несмотря на озабоченность России

Новые сирийские власти намерены привлечь бывшего президента Сирии Башара Асада к ответственности, несмотря на озабоченность, которую выражает Россия. Об этом в интервью газете The Washington Post (WP) сообщил новый президент Сирии, бывший боевик исламистской группировки «Аль-Каида» и экс-глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ и «Аль-Каида» запрещенные в России террористические организации) Ахмед Аш-Шараа.

«Вопрос о Башаре Асаде вызывает беспокойство у России, и наши отношения с ней мы только начинаем. Мы будем отстаивать свое право как сирийцы призывать к привлечению Асада к ответственности», — пообещал глава государства.

Ранее член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин раскритиковала американского лидера Дональд Трампа за личную встречу с Аш-Шараа. Конгрессвумен напомнила про джихадистское прошлое сирийца.