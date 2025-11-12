Shot: Михаил Ефремов избавился от части московской недвижимости на 200 млн руб.

Актер Михаил Ефремов избавился от жилья в Москве стоимостью сотни миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Так, знаменитую квартиру в Хамовниках артист переоформил на бывшую жену Софью Кругликову, чтобы избежать судебных тяжб при разводе. Речь идет о шестикомнатном жилье площадью 150 «квадратов» в историческом доме в Плотниковом переулке. Эту квартиру Ефремов купил в 2011 году и именно там находился под домашним арестом сразу после скандальной аварии. Стоимость недвижимости оценивают в 140 миллионов рублей.

Помимо этого, актер переоформил половину доли своей квартиры на Тверской улице. Это жилье Ефремов унаследовал от дяди в 2023 году. Недвижимость может стоить 90 миллионов рублей, отмечают эксперты.

В начале сентября 2025 года стало известно об официальном разводе Ефремова с Кругликовой после 23 лет брака. Она была его пятой женой, у них трое детей — 21-летняя Вера, 18-летняя Надежда и 15-летний Борис.