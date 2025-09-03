Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
Ефремов развелся с пятой женой после 23 лет брака

Shot: Актер Михаил Ефремов официально развелся с женой Софьей Кругликовой
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженный артист России Михаил Ефремов официально развелся со своей пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что теперь бывшим супругам предстоит раздел имущества. Пара сыграла свадьбу в 2002 году. В 2004-м у супругов родилась дочь Вера, в 2007-м — Надежда, а в 2010-м — сын Борис.

21 июля стало известно, что Ефремов и Кругликова расстались. Актер перестал разговаривать с женой из-за постоянных конфликтов, однако на тот момент пара еще не подала на развод.

До этого сообщалось, что Ефремов, который в апреле вышел из колонии, все это время продолжал отношения с актрисой Дарьей Белоусовой. По информации Shot, 61-летний артист начал встречаться с 41-летней коллегой еще до вынесения приговора. В период тюремного заключения Ефремова актриса приезжала к нему на свидания.

