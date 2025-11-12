Камеры видеонаблюдения сняли ночную поджигательницу в российском городе

Под Иркутском задержана женщина, подозреваемая в поджоге подстанции в Киренске

В Иркутской области камеры видеонаблюдения сняли ночную поджигательницу подстанции в Киренске. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в ГУ МВД России по региону.

На видео показано, как девушка в темном пуховике подожгла серую будку.

По данным правоохранителей, фигурантка — 24-летняя местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников и что действовала она по их указанию.

В отношении нее возбуждено уголовное дело.

По данным МВД, ЧП произошло в среду ночью . Тогда в полицию пришло сообщение, что из-за возгорания объекта инфраструктуры обесточены 38 жилых домов и шесть социально значимых объектов. Спустя некоторое время произошло возгорание рядом с бензоколонкой. Оно было оперативно потушено очевидцами.

По информации «Интерфакса», подожженный объект инфраструктуры — это трансформаторная подстанция.

