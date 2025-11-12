Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:04, 12 ноября 2025Силовые структуры

Камеры видеонаблюдения сняли ночную поджигательницу в российском городе

Под Иркутском задержана женщина, подозреваемая в поджоге подстанции в Киренске
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Иркутской области камеры видеонаблюдения сняли ночную поджигательницу подстанции в Киренске. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в ГУ МВД России по региону.

На видео показано, как девушка в темном пуховике подожгла серую будку.

По данным правоохранителей, фигурантка — 24-летняя местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников и что действовала она по их указанию.

В отношении нее возбуждено уголовное дело.

По данным МВД, ЧП произошло в среду ночью . Тогда в полицию пришло сообщение, что из-за возгорания объекта инфраструктуры обесточены 38 жилых домов и шесть социально значимых объектов. Спустя некоторое время произошло возгорание рядом с бензоколонкой. Оно было оперативно потушено очевидцами.

По информации «Интерфакса», подожженный объект инфраструктуры — это трансформаторная подстанция.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На украинской урановой шахте произошла авария. Под землей остаются люди. Что известно к этому часу?

    Назван самый продающий формат контента

    На Украине объявили о прекращении мирных переговоров с РФ

    Неудачливый вор попался полиции из-за непреодолимого желания выпить пива

    Камеры видеонаблюдения сняли ночную поджигательницу в российском городе

    Путин рассказал о сроках пуска «Союза-5» в рамках «Байтерека»

    В Белоруссии собрались забирать у богачей две пятых дохода

    Назван стартовый состав сборной России на матч с Перу

    Охваченная огнем посетительница российского ночного клуба попала на видео

    Москвичи увидели на детской площадке красный фаллос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости