Карпин назвал идеальных соперников для сборной России

Карпин: Идеальные соперники для сборной России — Испания, Бразилия и Франция
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал идеального соперника для своих подопечных. Его слова приводит Sport24.

По словам Карпина, идеальными соперниками российской команды могут стать страны, входящие в топ-10 рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). «Не знаю, кто сейчас там, но Испания, Франция, Аргентина, Бразилия — точно да», — сказал он.

Ранее тренерский штаб во главе с Карпиным назвал состав сборной России на товарищеский матч со сборной Перу. Вызов в национальную команду получили 26 футболистов. Среди них голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук.

Встреча пройдет на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге 12 ноября. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций. Команды проводят только товарищеские матчи.

