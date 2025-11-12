Спорт
18:51, 12 ноября 2025Спорт

Назван стартовый состав сборной России на матч с Перу

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал состав сборной России на товарищеский матч со сборной Перу. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Вызов в национальную команду получили 26 футболистов. Среди них голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук. Также в сборную вызваны полузащитники московского «Спартака» Наиль Умяров и французского «Монако» Александр Головин.

Встреча пройдет на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге 12 ноября. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

