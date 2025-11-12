Социолог Дэвид Лэйн: Евроинтеграция Украины принесет экономические издержки ЕС

Интеграция Украины в границах 2014 года принесла бы Европейскому союзу (ЕС) очень высокие экономические издержки. На это в интервью «Ленте.ру» указал член Академии социальных наук Великобритании, почетный профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн.

«Интеграция всей территории Украины до 2014 года привела бы к высоким экономическим издержкам как для страны, так и для Европейского союза», — заметил он.

По словам социолога, в нынешних условиях издержки от евроинтеграции превышают выгоды, тем более что большинство европейских стран придерживаются политики бюджетной экономии. Они не готовы брать на себя серьезные обязательства, а сельское хозяйство и металлургическая отрасль Украины потребует значительной поддержки.

Дэвид Лэйн также описал трансформацию Евросоюза в ходе конфликта на Украине. По его мнению, ЕС фактически превратился в структуру, поддерживающую войну.