07:00, 12 ноября 2025

В Британии назвали главные издержки от евроинтеграции Украины

Социолог Дэвид Лэйн: Евроинтеграция Украины принесет экономические издержки ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Zhao Dingzhe / Globallookpress.com

Интеграция Украины в границах 2014 года принесла бы Европейскому союзу (ЕС) очень высокие экономические издержки. На это в интервью «Ленте.ру» указал член Академии социальных наук Великобритании, почетный профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн.

«Интеграция всей территории Украины до 2014 года привела бы к высоким экономическим издержкам как для страны, так и для Европейского союза», — заметил он.

По словам социолога, в нынешних условиях издержки от евроинтеграции превышают выгоды, тем более что большинство европейских стран придерживаются политики бюджетной экономии. Они не готовы брать на себя серьезные обязательства, а сельское хозяйство и металлургическая отрасль Украины потребует значительной поддержки.

Дэвид Лэйн также описал трансформацию Евросоюза в ходе конфликта на Украине. По его мнению, ЕС фактически превратился в структуру, поддерживающую войну.

