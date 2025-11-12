Лепсу порекомендовали отказаться от близости с 19-летней невестой

Mash: Врачи советуют Лепсу отказаться от близости с Кибой из-за риска инфаркта

Врачи порекомендовали народному артисту России Григорию Лепсу ограничить физические нагрузки из-за гипертонии и проблем с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, 63-летний певец страдает от повышенного давления. В связи с риском инфаркта медики якобы посоветовали Лепсу воздержаться от близости с 19-летней невестой Авророй Кибой, как и от других видов физической активности. Среди дополнительных факторов, способных вызвать гипертонический криз у артиста, — стресс, нарушения диеты, употребление алкоголя и игнорирование лечения.

Ранее сообщалось, что после концерта во Владивостоке 19 октября Лепс экстренно обратился за медицинской помощью с серьезным отравлением. Затем появилось видео со скандального концерта певца. На кадрах видно, как артист, шатаясь, ходит по сцене, курит, целует охранников в макушки.