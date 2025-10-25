Появилось видео со скандального концерта Лепса во Владивостоке

Лепс проходит лечение в закрытом режиме, он под капельницей, отменены концерты

Появилось видео со скандального концерта певца Григория Лепса во Владивостоке 19 октября, после которого он срочно обратился за помощью к врачам из московской Боткинской больницы. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как артист, шатаясь, ходит по сцене, курит, целует охранников в макушки. Зрители говорят, что Лепс был «не в лучшей форме».

Источники из его окружения рассказали, что у певца «отравление серьезное, состояние тяжелое, ближайший концерт в Казани может сорваться». Он на лечении в закрытом режиме, находится под капельницей, в связи с чем отменены корпоративы, три ближайших концерта, гастроли приостановлены до конца октября. Под угрозой срыва весь тур по России.

Организаторы подтвердили отмену концертов, сославшись на плохое самочувствие Лепса.

Ранее сообщалось, что артист может заработать во время гастрольного тура более 120 миллионов рублей. Он посетит 24 города, не только на территории России, но и в Белоруссии.