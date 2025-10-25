Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:34, 25 октября 2025Культура

Появилось видео со скандального концерта Лепса во Владивостоке

Лепс проходит лечение в закрытом режиме, он под капельницей, отменены концерты
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Появилось видео со скандального концерта певца Григория Лепса во Владивостоке 19 октября, после которого он срочно обратился за помощью к врачам из московской Боткинской больницы. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как артист, шатаясь, ходит по сцене, курит, целует охранников в макушки. Зрители говорят, что Лепс был «не в лучшей форме».

Источники из его окружения рассказали, что у певца «отравление серьезное, состояние тяжелое, ближайший концерт в Казани может сорваться». Он на лечении в закрытом режиме, находится под капельницей, в связи с чем отменены корпоративы, три ближайших концерта, гастроли приостановлены до конца октября. Под угрозой срыва весь тур по России.

Организаторы подтвердили отмену концертов, сославшись на плохое самочувствие Лепса.

Ранее сообщалось, что артист может заработать во время гастрольного тура более 120 миллионов рублей. Он посетит 24 города, не только на территории России, но и в Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина заявил о близости России и Украины к завершению конфликта

    Россия подписала Конвенцию ООН против киберпреступности

    Жена Макрона обнаружила неприятный сюрприз на сайте налоговой

    В Россию пришел опасный подростковый тренд «разбиватель черепа»

    Раскрыты самые коварные последствия храпа

    Егор Крид поднял цену на выступления после скандального концерта

    В Москве станет больше катков

    Появилось видео со скандального концерта Лепса во Владивостоке

    Россиянка выиграла бронзу на чемпионате мира по велотреку

    В МИД России рассказали о мерах против провокаций Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости