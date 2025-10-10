Стал известен предположительный заработок Лепса за гастрольный тур

«Звездач»: Григорий Лепс заработает в своем гастрольном туре более 120 миллионов

Певец Григорий Лепс может заработать во время гастрольного тура более 120 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, во время гастролей артист посетит 24 города, не только на территории России, но и в Белоруссии. Сообщается, что в среднем за концерт, при условии солдаута, организаторы заработают от пяти миллионов рублей. В крупных городах, например, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, получат от 14 миллионов рублей.

Кроме того, журналисты обратили внимание, что билеты дорожают в зависимости от заполнения и размера площадки: чем меньше вместимость зала, тем дороже.

