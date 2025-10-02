Лепс сделал заявление о завершении карьеры

Певец Григорий Лепс заявил, что завершит карьеру через десять лет

Народный артист России Григорий Лепс заявил, что до окончания его музыкальной карьеры осталось не более десяти лет. Его цитирует «Пятый канал».

По словам 63-летнего Лепса, он планирует выступать на сцене «от силы лет десять». «Далее пойдут забвения. А на кефир с докторской колбасой мы всегда найдем», — подытожил артист.

Ранее сообщалось, то Лепс вошел в тройку самых высокооплачиваемых артистов в России. По словам продюсера Сергея Дворцова, лидерами по размеру гонораров среди российских исполнителей также являются Надежда Кадышева, ставшая популярной среди молодого поколения, и Филипп Киркоров.