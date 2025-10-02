Культура
12:07, 2 октября 2025

Лепс сделал заявление о завершении карьеры

Певец Григорий Лепс заявил, что завершит карьеру через десять лет
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Григорий Лепс заявил, что до окончания его музыкальной карьеры осталось не более десяти лет. Его цитирует «Пятый канал».

По словам 63-летнего Лепса, он планирует выступать на сцене «от силы лет десять». «Далее пойдут забвения. А на кефир с докторской колбасой мы всегда найдем», — подытожил артист.

Ранее сообщалось, то Лепс вошел в тройку самых высокооплачиваемых артистов в России. По словам продюсера Сергея Дворцова, лидерами по размеру гонораров среди российских исполнителей также являются Надежда Кадышева, ставшая популярной среди молодого поколения, и Филипп Киркоров.

