Лепс сделал заявление о завершении карьеры

Народный артист России Григорий Лепс заявил, что до окончания его музыкальной карьеры осталось не более десяти лет. Его цитирует «Пятый канал».
По словам 63-летнего Лепса, он планирует выступать на сцене «от силы лет десять». «Далее пойдут забвения. А на кефир с докторской колбасой мы всегда найдем», — подытожил артист.
Ранее сообщалось, то Лепс вошел в тройку самых высокооплачиваемых артистов в России. По словам продюсера Сергея Дворцова, лидерами по размеру гонораров среди российских исполнителей также являются Надежда Кадышева, ставшая популярной среди молодого поколения, и Филипп Киркоров.