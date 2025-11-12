Названа наиболее уязвимая перед магнитными бурями категория россиян

Врач Демьяновская: Магнитные бури могут влиять на людей с проблемами сердца

Магнитные бури могут влиять на людей с проблемами с сосудами, хроническими болезнями сердца или нервной системы. Об этом предупредила в беседе с RT врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По ее словам, существуют данные, что колебания магнитного поля Земли могут вступать в резонанс с водителем сердечного ритма — участком сердечной мышцы, в котором генерируются импульсы, а также замедлять кровоток в мелких сосудах и снижать способность тканей усваивать кислород. Таким образом, магнитная буря может вызвать легкое кислородное голодание тканей, в том числе и клеток головного мозга.

Наиболее остро на такие перемены реагируют люди с уже имеющимися проблемами, поскольку их организм вынужден тратить больше сил на приспособление к новым условиям. В итоге они могут чувствовать головную боль, сталкиваться с перепадами артериального давления, общей слабостью и трудностями с концентрацией внимания.

Врач во время магнитных бурь рекомендовала снизить нагрузку на основные системы организма, придерживаться щадящего распорядка дня, избегать сильного физического и эмоционального напряжения.

Улучшению кровообращения поспособствуют неспешные прогулки на свежем воздухе. Следует пить больше жидкости и ограничить продукты, способные задерживать жидкость в организме. Также рекомендуется ограничить продукты, вызывающие перепады уровня глюкозы крови — с большим количеством соли и сахара.

При резких симптомах следует обратиться к врачу.

С утра среды, 12 ноября, на Землю обрушилась очень сильная магнитная буря, почти достигшая высшего уровня G5. Впоследствии буря снизилась до уровня слабой.