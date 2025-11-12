Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:02, 12 ноября 2025Культура

Названо условие выхода «Кремлевского волшебника» в российский прокат

Швыдкой: «Кремлевский волшебник» может выйти в прокат при соблюдении законов РФ
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Кремлевский волшебник»

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что фильм «Кремлевский волшебник» может выйти в прокат, если отвечает законодательству РФ. Его слова приводит ТАСС.

«Выход фильма зависит от того, насколько он отвечает российскому законодательству. Если там нет нарушения, то он выйдет в прокат», — подчеркнул Швыдкой. В то же время он отметил, что не является сторонником картин о действующих лидерах государств.

Ранее сообщалось, что фильм «Кремлевский волшебник», в котором британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента РФ Владимира Путина, захотели показать в России. Возможная дата выхода фильма в прокат не уточнялась. Первый трейлер картины был опубликован 10 ноября.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина задействовала печально известный полк для спасения попавших в котел бойцов

    Появились первые кадры с подорвавшимся на замаскированной бомбе под Москвой мальчиком

    Сроки окончания украинского конфликта военным путем оценили

    Раскрыто состояние лидера преступного мира Абхазии после покушения на похоронах

    Трампа раскритиковала его бывшая сторонница за встречу с бывшим джихадистом

    Звезда сериала «Кухня» подал на развод с популярной российской актрисой

    48-летняя солистка группы «Винтаж» обнажила ягодицы на камеру

    Нарколог прокомментировал скандальное видео с Дибровым с расстегнутой ширинкой

    Москву накроет снегом и ледяным дождем

    Названы варианты подработки для пенсионеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости