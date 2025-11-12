Названо условие выхода «Кремлевского волшебника» в российский прокат

Швыдкой: «Кремлевский волшебник» может выйти в прокат при соблюдении законов РФ

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что фильм «Кремлевский волшебник» может выйти в прокат, если отвечает законодательству РФ. Его слова приводит ТАСС.

«Выход фильма зависит от того, насколько он отвечает российскому законодательству. Если там нет нарушения, то он выйдет в прокат», — подчеркнул Швыдкой. В то же время он отметил, что не является сторонником картин о действующих лидерах государств.

Ранее сообщалось, что фильм «Кремлевский волшебник», в котором британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента РФ Владимира Путина, захотели показать в России. Возможная дата выхода фильма в прокат не уточнялась. Первый трейлер картины был опубликован 10 ноября.