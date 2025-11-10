Культура
18:37, 10 ноября 2025

В сети появился первый трейлер «Кремлевского волшебника»

В сети появился первый трейлер французского фильма «Кремлевский волшебник»
Андрей Шеньшаков

Кадр: Gaumont / YouTube

Старейшая кинокомпания в мире Gaumont опубликовала трейлер французского фильма «Кремлевский волшебник», в котором одним из персонажей стал президент России Владимир Путин. Ролик появился на YouTube-канале студии.

На кадрах видны все центральные персонажи картины, которых сыграли Джуд Лоу, Пол Дано и Алисия Викандер. Британский актер Джуд Лоу в фильме исполнил роль российского лидера. В основу сюжета легла одноименная книга Джулиано да Эмполи.

Премьера фильма состоялась 31 августа 2025 года в конкурсной программе 82-го Венецианского кинофестиваля. «Кремлевский волшебник» вызвал положительные отзывы критиков, которые успели посмотреть новинку.

Ранее стало известно, что данную картину захотели показать в России.

Свежая Россия

    
    Все новости