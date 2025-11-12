Область Украины оказалась полностью отключенной от энергосистемы страны

Полтавская область оказалась отключенной от энергосистемы Украины

Полтавская область оказалась полностью отключенной от энергосистемы Украины, об этом сообщает «Полтаваоблэнерго».

«Утром 8 ноября из-за обстрела произошло нарушение энергоснабжения, в результате чего компания потеряла возможность получать электроэнергию из объединенной сети», — говорится в заявлении компании.

В настоящее время энергетики ведут восстановительные работы на поврежденных сетях, чтобы подключиться к энергосистеме Украины.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки на гражданские объекты. В ночь на 8 ноября высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударными беспилотниками были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и обеспечивающие их работу газоэнергетические объекты.