Операция по задержанию теневых российских банкиров попала на видео

Волк: МВД и ФСБ поймали трех мужчин за криминальную схему по обналичиванию денег

Операция МВД и ФСБ по задержанию теневых банкиров, действующих в Дагестане и Московском регионе, попала на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видео показано, как вооруженные правоохранители пришли за подозреваемыми и посадили их в служебную машину.

Ранее сообщалось, что фигуранты — трое мужчин. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере»). Двое из них отправлены под домашний арест, а третий получил запрет определенных действий.