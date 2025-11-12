Силовые структуры
12:44, 12 ноября 2025Силовые структуры

Операция по задержанию теневых российских банкиров попала на видео

Волк: МВД и ФСБ поймали трех мужчин за криминальную схему по обналичиванию денег
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Операция МВД и ФСБ по задержанию теневых банкиров, действующих в Дагестане и Московском регионе, попала на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видео показано, как вооруженные правоохранители пришли за подозреваемыми и посадили их в служебную машину.

Ранее сообщалось, что фигуранты — трое мужчин. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере»). Двое из них отправлены под домашний арест, а третий получил запрет определенных действий.

.
