13:28, 12 ноября 2025Россия

Депутат Госдумы возмутился из-за туалетной бумаги и пожаловался на нее генпрокурору

Депутат Матвеев возмутился из-за туалетной бумаги и пожаловался в Генпрокуратуру
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pxhere

Депутат Госдумы Михаил Матвеев возмутился из-за внешнего вида продающейся на маркетплейсах туалетной бумаги и пожаловался на товар и производителя в Генпрокуратуру. Об этом он сообщил в Telegram.

Парламентарий опубликовал фото рулонов, на которых изображены Спасская башня Кремля и храм Василия Блаженного.

Изображение Кремля, одного из символов государственной власти России, на бумаге, которой ж... подтирают, это не дискредитация?

Михаил Матвеев

Депутат направил обращение на имя генпрокурора Александра Гуцана, а также призвал подписчиков жаловаться на туалетную бумагу за оскорбление чувств верующих.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области захотели наказать скандально известного депутата Госдумы от региона Алексея Канаева. Утверждалось, что тот позволяет себе действия, которые дискредитируют работу парламента. В Вологодской области напомнили о случае, когда Канаев обругал матом депутата Череповецкой гордумы Илью Ивашова.

