Россия
18:43, 2 сентября 2025Россия

В России захотели наказать скандально известного депутата Госдумы

В Вологодской области захотели наказать скандального депутата ГД Канаева
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Депутаты Вологодской области захотели наказать скандально известного парламентария Госдумы (ГД) от региона Алексея Канаева. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заксобрания области Роман Заварин в Telegram.

По словам Заварина, Канаев позволяет себе действия, которые дискредитируют работу парламента. Он напомнил о случае, когда его федеральный коллега выругался матом на депутата Череповецкой гордумы Илью Ивашова.

Заварин намерен на уровне фракции требовать наказания для Канаева вплоть до исключения. «Те, кто своими действиями подрывают доверие избирателей и препятствуют результативной работе [фракции], не могут оставаться ее представителями», — подытожил Заварин.

Ранее сообщалось, что бегавший за машиной Адама Кадырова в грязи экс-депутат Максим Баранов пожаловался на несправедливость и заявил, что его «выкинули как щенка».

