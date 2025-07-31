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20:34, 31 июля 2025Россия

«Выкинули как щенка». Бегавший за машиной Адама Кадырова экс-депутат заявил о несправедливости. Он обещал обратиться к Путину

Бегавший за машиной сына Кадырова экс-депутат Баранов заявил о несправедливости
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Баранов / VK

Скандально известный экс-депутат горсовета Смоленска Максим Баранов заявил о несправедливости в свой адрес и опубликовал жалобу. Он убежден, что его «подвинули и выкинули как щенка».

Из публикации следует, что он претендовал на некую должность, однако ему предпочли другого кандидата. В своей неудаче Баранов обвинил политика, чье имя называть отказался. «Эти депутаты могут только ходить и пиариться за чужой счет к волонтерам, делать фотки и выкладывать в своих социальных сетях», — возмутился он.

Баранов заверил, что напишет обращение президенту России Владимиру Путину, а также сообщил о выходе из своей партии и Общественной палаты Смоленской области.

Я никого не боюсь. Правда за мной. И большая команда неравнодушных людей со мной

Максим Барановэкс-депутат горсовета Смоленска

Кадр: Telegram-канал «МАКСИМ БАРАНОВ🇷🇺»

Баранов бежал рядом с автомобилем Кадырова

В мае Баранов во время марш-броска на краповый берет бежал рядом с автомобилем Адама Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова. Он пояснил, что на марш-бросок пришел для того, чтобы осветить событие в социальных сетях.

При этом он подчеркнул, что бежал не за машиной Кадырова, а рядом. Баранов отметил, что ехавшие рядом с Адамом предлагали его подвезти, однако он отказался.

Кадр: Telegram-канал «МАКСИМ БАРАНОВ🇷🇺»

«Затем со мной заговаривает лично Адам Кадыров, и у нас завязывается беседа. Я продолжал бег в комфортном темпе. Адам спокойно ехал. Мы сошлись полюсами скорости на время беседы, и все. Адам Рамзанович меня узнал: смотрел мои видеосюжеты», — пояснил экс-депутат.

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Встреча с Кадыровым открыла новые возможности

Позже Баранов рассказал о вдохновении и появившихся возможностях после встречи с Адамом Кадыровым.

«Это возможность обменяться опытом, получить ценные наставления и почувствовать себя частью большого и сильного сообщества, объединенного общими ценностями и стремлением к совершенству», — рассказал о появившихся перспективах Баранов.

Экс-депутат причислил Адама Кадырова к тем, чьи истории вдохновляют, чей опыт бесценен, а взгляды формируют будущее.

Чем известен экс-депутат Баранов?

В 2020 году Баранов стал объектом насмешек жителей Смоленска, после того как приехал инспектировать благоустройство двора в малиновых пиджаке, брюках и даже туфлях. Также депутат привлек к себе внимание, выложив ролик со справляющим нужду коллегой из другого города и записав видео о непростых для России временах на фоне дорогого автомобиля и портрета президента страны Владимира Путина.

Уходя на спецоперацию, Баранов взял с собой помощника — бойца MMA Ислама Каримова (Мучителя) из категории супертяжей ростом 198 сантиметров. В итоге он подвергся критике и во время службы — юристы из проекта Zlawyers отмечали, что воюющий депутат пользуется на боевых задачах айфоном, несмотря на существующий в вооруженных силах запрет. Сам Баранов сообщал в блоге, что стал военкором телеканала «Грозный» и демонстрирует, «как обстоят дела на линии фронта».

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