Скандально известный экс-депутат горсовета Смоленска Максим Баранов заявил о несправедливости в свой адрес и опубликовал жалобу. Он убежден, что его «подвинули и выкинули как щенка».
Из публикации следует, что он претендовал на некую должность, однако ему предпочли другого кандидата. В своей неудаче Баранов обвинил политика, чье имя называть отказался. «Эти депутаты могут только ходить и пиариться за чужой счет к волонтерам, делать фотки и выкладывать в своих социальных сетях», — возмутился он.
Баранов заверил, что напишет обращение президенту России Владимиру Путину, а также сообщил о выходе из своей партии и Общественной палаты Смоленской области.
Я никого не боюсь. Правда за мной. И большая команда неравнодушных людей со мной
Баранов бежал рядом с автомобилем Кадырова
В мае Баранов во время марш-броска на краповый берет бежал рядом с автомобилем Адама Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова. Он пояснил, что на марш-бросок пришел для того, чтобы осветить событие в социальных сетях.
При этом он подчеркнул, что бежал не за машиной Кадырова, а рядом. Баранов отметил, что ехавшие рядом с Адамом предлагали его подвезти, однако он отказался.
«Затем со мной заговаривает лично Адам Кадыров, и у нас завязывается беседа. Я продолжал бег в комфортном темпе. Адам спокойно ехал. Мы сошлись полюсами скорости на время беседы, и все. Адам Рамзанович меня узнал: смотрел мои видеосюжеты», — пояснил экс-депутат.
Встреча с Кадыровым открыла новые возможности
Позже Баранов рассказал о вдохновении и появившихся возможностях после встречи с Адамом Кадыровым.
«Это возможность обменяться опытом, получить ценные наставления и почувствовать себя частью большого и сильного сообщества, объединенного общими ценностями и стремлением к совершенству», — рассказал о появившихся перспективах Баранов.
Экс-депутат причислил Адама Кадырова к тем, чьи истории вдохновляют, чей опыт бесценен, а взгляды формируют будущее.
В 2020 году Баранов стал объектом насмешек жителей Смоленска, после того как приехал инспектировать благоустройство двора в малиновых пиджаке, брюках и даже туфлях. Также депутат привлек к себе внимание, выложив ролик со справляющим нужду коллегой из другого города и записав видео о непростых для России временах на фоне дорогого автомобиля и портрета президента страны Владимира Путина.
Уходя на спецоперацию, Баранов взял с собой помощника — бойца MMA Ислама Каримова (Мучителя) из категории супертяжей ростом 198 сантиметров. В итоге он подвергся критике и во время службы — юристы из проекта Zlawyers отмечали, что воюющий депутат пользуется на боевых задачах айфоном, несмотря на существующий в вооруженных силах запрет. Сам Баранов сообщал в блоге, что стал военкором телеканала «Грозный» и демонстрирует, «как обстоят дела на линии фронта».