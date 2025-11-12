Интернет и СМИ
20:17, 12 ноября 2025Интернет и СМИ

Переехавшая в США российская блогерша раскрыла популярную уловку в американских магазинах

Блогерша Андерсон: В магазинах США свежие продукты выкладывают к обеду
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

Переехавшая в США из России блогерша Нелли Андерсон, также известная как Nellifornication, раскрыла популярную уловку в американских магазинах. На эту тему она высказалась в видео на YouTube.

По словам Андерсон, в магазинах США свежие продукты часто выкладывают на полки к обеду, а не утром. «То есть утром в этом магазине будет что-то со вчера. А вот свежие товары будут с обеда и до вечера», — заявила блогерша.

Она добавила, что по такому принципу товары выкладывают, в частности, в популярной сети магазинов Trader Joe’s.

Ранее Nellifornication рассказала, что в США очень дорого стоят услуги стоматологов. По ее словам, поставить пломбу в американской клинике стоит от 100 до 300 долларов, поставить коронку — от 500 до 3 тысяч долларов.

