Раскрыты детали многолетней операции ЦРУ

WP рассказала о борьбе ЦРУ с производством наркотиков в Афганистане

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США на протяжении более десяти лет проводило тайную операцию по борьбе с производством наркотиков в Афганистане. О ее деталях рассказала газета The Washington Post (WP).

Как стало известно изданию, в период американского военного присутствия в стране ЦРУ осуществляло строго засекреченную программу по манипулированию прибыльным урожаем мака. В рамках операции поля афганских фермеров покрывались специально модифицированными семенами, из которых впоследствии прорастали растения, практически не содержащие химикатов, используемых в производстве наркотиков.

«Тайная программа, о которой ранее не сообщалось, является неосвещенной главой в истории американской войны в Афганистане 2001-2021 годов и в долгой и неоднозначной истории усилий США по борьбе с наркотиками во всем мире, от Латинской Америки до Азии», — говорится в публикации.

По данным источников WP, сбросы модифицированных семян мака с воздуха в Афганистане начались осенью 2004 года и завершились приблизительно 11 лет спустя. При этом, как заявляют опрошенные изданием американские чиновники, знакомые с ходом операции, ее конечные результаты с трудом поддаются оценке, а многие аспекты программы по-прежнему остаются засекреченными.

