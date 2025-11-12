Мир
14:32, 12 ноября 2025Мир

Раскрыты детали многолетней операции ЦРУ

WP рассказала о борьбе ЦРУ с производством наркотиков в Афганистане
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan1 / Shutterstock / Fotodom

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США на протяжении более десяти лет проводило тайную операцию по борьбе с производством наркотиков в Афганистане. О ее деталях рассказала газета The Washington Post (WP).

Как стало известно изданию, в период американского военного присутствия в стране ЦРУ осуществляло строго засекреченную программу по манипулированию прибыльным урожаем мака. В рамках операции поля афганских фермеров покрывались специально модифицированными семенами, из которых впоследствии прорастали растения, практически не содержащие химикатов, используемых в производстве наркотиков.

«Тайная программа, о которой ранее не сообщалось, является неосвещенной главой в истории американской войны в Афганистане 2001-2021 годов и в долгой и неоднозначной истории усилий США по борьбе с наркотиками во всем мире, от Латинской Америки до Азии», — говорится в публикации.

По данным источников WP, сбросы модифицированных семян мака с воздуха в Афганистане начались осенью 2004 года и завершились приблизительно 11 лет спустя. При этом, как заявляют опрошенные изданием американские чиновники, знакомые с ходом операции, ее конечные результаты с трудом поддаются оценке, а многие аспекты программы по-прежнему остаются засекреченными.

Ранее WP описала сценарий возможной операции США против Венесуэлы. Как утверждается, Соединенные Штаты могли бы начать атаку на территорию страны с ударов по аэропортам или морским портам, которые в Вашингтоне считают перевалочными пунктами для сбыта наркотиков.

