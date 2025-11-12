Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:47, 12 ноября 2025Мир

Описан сценарий атаки США на Венесуэлу

WP: США могли бы начать атаки на Венесуэлу с ударов по аэропортам
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nikola Vilic / Globallookpress.com

США могли бы начать атаку на территорию Венесуэлы с ударов по аэропортам или морским портам, поскольку Вашингтон считает их перевалочными пунктами для сбыта наркотиков. О таком сценарии событий рассказал адмирал американских Военно-морских сил (ВМС) в отставке Джим Ставридис, его слова приводит The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«США могли бы начать с ударов по аэропортам или морским портам, которые они считают потенциальными перевалочными пунктами для наркотиков. Также могут быть удары по целям вблизи границы Венесуэлы с Колумбией, откуда поступает большое количество кокаина. Однако Пентагон также хотел бы атаковать венесуэльские системы ПВО, чтобы обеспечить безопасность своих самолетов», — предположил спикер.

По мнению неназванного бывшего агента Управления по борьбе с наркотиками США в Венесуэле, американские войска также могут наносить удары по тайным аэродромам, например, в штате Апуре.

Издание на правах анонимности приводит слова бывшего капитана венесуэльского военного ведомства, который допустил, что американские войска могут атаковать взлетно-посадочные полосы в регионе Кататумбо, где наблюдается рост воздушного движения в связи с проводимой США операцией по борьбе с наркоторговцами.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американские военные используют боевые дроны и истребители для нанесения ударов по лодкам у побережья Венесуэлы. По данным авторов материала, большую часть сил США перебросили с военной базы в Пуэрто-Рико.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не стали нас слушать». Главный союзник Украины решил установить контакт с Кремлем и говорить с Путиным

    МИД России прокомментировал взрыв в Индии

    В Грузии нашли черный ящик разбившегося турецкого военного самолета

    В деле о забитом российском студенте появился подозреваемый

    Раскрыты детали многолетней операции ЦРУ

    Власти Украины захотели укрепить роль русского языка

    Певица Слава сообщила о своем диагнозе

    Россиянка получила 10 лет колонии за махинации при продаже квартир

    Татьяна Лазарева обиделась на называющих ее алкоголичкой россиян

    В российском многоэтажном доме прогремел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости