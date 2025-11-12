Описан сценарий атаки США на Венесуэлу

WP: США могли бы начать атаки на Венесуэлу с ударов по аэропортам

США могли бы начать атаку на территорию Венесуэлы с ударов по аэропортам или морским портам, поскольку Вашингтон считает их перевалочными пунктами для сбыта наркотиков. О таком сценарии событий рассказал адмирал американских Военно-морских сил (ВМС) в отставке Джим Ставридис, его слова приводит The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«США могли бы начать с ударов по аэропортам или морским портам, которые они считают потенциальными перевалочными пунктами для наркотиков. Также могут быть удары по целям вблизи границы Венесуэлы с Колумбией, откуда поступает большое количество кокаина. Однако Пентагон также хотел бы атаковать венесуэльские системы ПВО, чтобы обеспечить безопасность своих самолетов», — предположил спикер.

По мнению неназванного бывшего агента Управления по борьбе с наркотиками США в Венесуэле, американские войска также могут наносить удары по тайным аэродромам, например, в штате Апуре.

Издание на правах анонимности приводит слова бывшего капитана венесуэльского военного ведомства, который допустил, что американские войска могут атаковать взлетно-посадочные полосы в регионе Кататумбо, где наблюдается рост воздушного движения в связи с проводимой США операцией по борьбе с наркоторговцами.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американские военные используют боевые дроны и истребители для нанесения ударов по лодкам у побережья Венесуэлы. По данным авторов материала, большую часть сил США перебросили с военной базы в Пуэрто-Рико.