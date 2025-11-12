Силовые структуры
18:19, 12 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыты заявления фигурантов дела о хищениях при поставке бракованных бронежилетов

В Москве обвиняемые в поставке бракованных бронежилетов сделали заявления
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Москве обвиняемая по делу о хищении при поставках бракованных бронежилетов финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова признала вину. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Мещанский суд.

По данным агентства, Антонова раскаялась. Второй фигурант дела — глава службы безопасности ГК «Пикет» Михаил Кальченко заявил, что выскажется позже. Отмечается, что судебное заседание по делу продолжится 19 ноября в 15:00 по мск времени.

Ранее сообщалось, что гендиректора компании ГК «Пикет» Андрея Есипова приговорили к восьми годам колонии по делу о поставке некачественных бронежилетов министерству обороны.

