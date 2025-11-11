Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:36, 11 ноября 2025Силовые структуры

По делу о некачественных бронежилетах для Российской армии вынесли решение

Глава компании ГК «Пикет» Есипов получил 8 лет колонии за миллиардные хищения
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Гендиректора компании ГК «Пикет» Андрея Есипова приговорили к восьми годам колонии по делу о поставке некачественных бронежилетов министерству обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Также фигуранту назначили штраф 800 тысяч рублей, был удовлетворен иск Минобороны на 2,4 миллиарда рублей. Дело рассматривали в особом порядке — Есипов признал вину.

Прокурор запрашивал ему 12 лет колонии. Отягчающим обстоятельством признали совершение преступления в период мобилизации, а смягчающим — помощь в раскрытии преступления и несовершеннолетние дети.

Ранее Есипова приговорили к двум годам за незаконную банковскую деятельность, в связи с этим путем частичного сложения он будет отбывать наказание в течение девяти лет.

О предъявлении обвинения Есипову стало известно 6 апреля 2024 года. По версии следствия, при реализации контракта на изготовление и поставку 20 тысяч бронежилетов было похищено более двух миллиардов рублей. При этом бронежилеты не соответствовали должным требованиям.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британский спецназ готовится к захвату судов и нефтяных вышек. Тайные морские операции против России начнут при одном условии

    Зеленский приехал в Херсон

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за шума

    Спецслужбы ФРГ захотели эксгумировать останки бойцов вермахта в российском регионе

    В ЕС осудили планы Еврокомиссии по созданию разведки

    На похоронах авторитета совершили покушение на главного вора в законе Абхазии

    Выплату процентов по некоторым вкладам освободят от НДС

    Простывших россиян призвали не обтираться водкой

    Выявлен скрытый сигнал приближающегося инфаркта

    «Политеховскому маньяку» захотели изменить наказание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости