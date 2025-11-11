По делу о некачественных бронежилетах для Российской армии вынесли решение

Глава компании ГК «Пикет» Есипов получил 8 лет колонии за миллиардные хищения

Гендиректора компании ГК «Пикет» Андрея Есипова приговорили к восьми годам колонии по делу о поставке некачественных бронежилетов министерству обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Также фигуранту назначили штраф 800 тысяч рублей, был удовлетворен иск Минобороны на 2,4 миллиарда рублей. Дело рассматривали в особом порядке — Есипов признал вину.

Прокурор запрашивал ему 12 лет колонии. Отягчающим обстоятельством признали совершение преступления в период мобилизации, а смягчающим — помощь в раскрытии преступления и несовершеннолетние дети.

Ранее Есипова приговорили к двум годам за незаконную банковскую деятельность, в связи с этим путем частичного сложения он будет отбывать наказание в течение девяти лет.

О предъявлении обвинения Есипову стало известно 6 апреля 2024 года. По версии следствия, при реализации контракта на изготовление и поставку 20 тысяч бронежилетов было похищено более двух миллиардов рублей. При этом бронежилеты не соответствовали должным требованиям.