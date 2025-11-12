СВР РФ: Армения желает «отвязаться» от Москвы и помочь Киеву

Армения желает «отвязаться» от Москвы и помочь Киеву, желая приобретать у Украины дорогое зерно. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

«Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений "хотят отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине — приобретать часть необходимых объемов зерна у "незалежной" (с украинского — "независимой" — прим. «Ленты.ру»)» — говорится в сообщении ведомства.

В то же время, уточняет разведка, украинское зерно более чем в полтора раза дороже российского. Кроме того, Евросоюзу предлагается возместить это самое превышение стоимости зерна с Украины.

Ранее бывший президент Армении и первый президент ныне упраздненной непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Роберт Кочарян предложил сделать Россию гарантом мира с Азербайджаном. Вместе с Россией политик предложил на эту роль Китай и США.