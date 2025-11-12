Российские села затопило морской водой из-за непогоды

Села на Камчатке затопило морской водой из-за шторма

Ряд сел на Камчатке затопило морской водой из-за непогоды. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Amur Mash.

На полуостров обрушился шторм. Особенно сильно залило села Ильпырский и Ивашка Карагинского района, которые находятся на восточном побережье Камчатки. Уточняется, что возле второго населенного пункта размыло дорогу, а на улице Юрьева в самом селе вода затапливает огороды. Специалисты пробуют отогнать ее при помощи спецтехники.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев заявил, что настолько сильного заплеска морской воды, как в ноябре 2025 года, в регионе не наблюдалось последние 10 лет.