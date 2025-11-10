Российское село подтопило морской водой из-за шторма

Село на Камчатке подтопило морской водой из-за шторма в Охотском море

Одно из сел в Камчатском крае подтопило морской водой из-за шторма в Охотском море. Об этом написал министр по ЧС российского региона Сергей Лебедев со ссылкой на главу сельского поселения Вячеслава Миникаева в своем профиле во «ВКонтакте».

Речь идет о селе Ильпырское Карагинского района, находящемся на восточном побережье Камчатки. По словам чиновника, настолько сильного заплеска морской воды не наблюдалось 10 лет. «Воды в домах нет. Слегка подтопило сельский клуб», — поделился информацией он.

Лебедев отметил, что под руководством главы села сейчас устраняются последствия случившегося. Он добавил, что все системы жизнеобеспечения работают исправно.

