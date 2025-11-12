Бывший СССР
Российские войска начали добивать ВСУ в Купянске

ВС России продолжают ликвидацию гарнизона ВСУ в Купянске Харьковской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают ликвидацию гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Его авторы также рассказали, что российские войска активно наносят удары по ВСУ с помощью беспилотников и не допускают попыток прорыва. При этом они уже ведут бои за Купянск-Узловой, находящийся к югу от города. В публикации заключается, что положение украинских войск в Купянске близко к безнадежному.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов рассказал, что взятие Купянска подразделениями ВС РФ позволит продвинуться в сторону Изюма с последующей возможностью наступления на Харьков. Он отметил, что после установления контроля над левобережьем реки Оскол и Купянском российские подразделения смогут
двинуться на Изюм и в последующем отрезать Славянско-Краматорский плацдарм ВСУ.

