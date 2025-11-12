Из жизни
10:03, 12 ноября 2025Из жизни

Рыбак поймал огромного полосатого лаврака и побил 30-летний рекорд

В США рыбак поймал лаврака весом 16,7 килограмма и побил 30-летний рекорд Огайо
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Smiltena / Shutterstock / Fotodom

В США рыбак из Огайо поймал полосатого лаврака весом 16,7 килограмма и побил 30-летний рекорд штата на два килограмма. Об этом сообщает Outdoor Life.

Обладателем нового достижения стал 71-летний Джордж Брюггеман. Мужчина поймал рекордную рыбу в озере Кисер еще 29 сентября. Департамент охраны дикой природы штата Огайо признал его достижение. Брюггеман заявил, что надеялся наловить синежаберных солнечников, вес которых редко превышает 3,5 килограмма и подготовил снасти для мелкой рыбы. Однако ему пришлось сражаться с огромным лавраком.

В итоге выяснилось, что пожилой рыбак побил рекорд штата, который был установлен еще в 1993 году. Тогда в Огайо выловили полосатого лаврака весом 14,7 килограмма. Рекорд Брюггемана пока официально не подтвержден организацией, которая фиксирует достижения. Однако сомнений в том, что это произойдет, нет, так как его рыба намного тяжелее.

Ранее в США рыбак из Миссури поймал гигантского голубого сома, но лишился рекорда штата, потому что не смог взвесить его. Улов весил не менее 60 килограммов.

