Рыбак поймал огромного полосатого лаврака и побил 30-летний рекорд

В США рыбак поймал лаврака весом 16,7 килограмма и побил 30-летний рекорд Огайо

В США рыбак из Огайо поймал полосатого лаврака весом 16,7 килограмма и побил 30-летний рекорд штата на два килограмма. Об этом сообщает Outdoor Life.

Обладателем нового достижения стал 71-летний Джордж Брюггеман. Мужчина поймал рекордную рыбу в озере Кисер еще 29 сентября. Департамент охраны дикой природы штата Огайо признал его достижение. Брюггеман заявил, что надеялся наловить синежаберных солнечников, вес которых редко превышает 3,5 килограмма и подготовил снасти для мелкой рыбы. Однако ему пришлось сражаться с огромным лавраком.

В итоге выяснилось, что пожилой рыбак побил рекорд штата, который был установлен еще в 1993 году. Тогда в Огайо выловили полосатого лаврака весом 14,7 килограмма. Рекорд Брюггемана пока официально не подтвержден организацией, которая фиксирует достижения. Однако сомнений в том, что это произойдет, нет, так как его рыба намного тяжелее.

