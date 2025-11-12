Сбежавшего «теневого короля» Сочи задержали

В Армении задержали и отпустили криминального авторитета Рубена Татуляна

В Армении задержали криминального авторитета Рубена Татуляна, которого называют «теневым королем» Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника, 7 ноября Татуляна, более известного в криминальном мире как Робсон, доставили в полицию, однако позже отпустили. Уточняется, что у него есть армянское гражданство.

В России авторитет разыскивается по статьям 105 («Убийство»), 159 («Мошенничество») и 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ. Он заочно арестован.

Сообщалось, что Татулян начал создавать криминальную империю еще в 1998 году. Его группировка занималась расправами, вымогательством, рейдерскими захватами и грабежом. ОПГ Татуляна существовала в Краснодарском крае до 2017 года, но потом он сбежал за границу от уголовного преследования.

В 2017 году авторитет был внесен Минфином США в санкционный список в рамках борьбы против организации «Воры в законе».