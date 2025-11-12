Экономика
13:47, 12 ноября 2025Экономика

Стала известна причина исчезновения квартир с отделкой

Бизнесмен Орехов: В России стали реже продавать квартиры с отделкой из-за цены
Александра Качан (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На российском рынке новостроек стало меньше квартир с отделкой, так как застройщики пытаются сэкономить из-за растущих затрат на строительство. Об этом рассказал генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов в беседе с NEWS.ru.

В профильных компаниях фиксируют рост расходов на отделку на 15-25 процентов за последние два года. По словам эксперта, рост издержек связан с увеличением себестоимости стройматериалов.

После ухода из страны иностранных брендов рынок стал зависеть от нестабильных поставок и колебаний курсов валют. На фоне этого также подорожала логистика, а часть импортных материалов пришлось заменить аналогами, качество и сроки доставки которых сложно предсказать. Для девелоперов, которые фиксируют цену квартиры при заключении договора, такие колебания стоимости отделки — риск. В связи с этим застройщики стали чаще исключать отделку из основного предложения и предлагать ее в качестве дополнительной услуги при желании покупателя.

Покупатели также стали более осторожными. За последние годы накопилось много жалоб на качество стройматериалов и работ при покупке квартир с ремонтом от застройщика. Теперь многие россияне предпочитают делать ремонт самостоятельно, исходя из собственных потребностей.

Ранее эксперты ассоциации «Росизол» раскрыли неожиданную опасность стройматериалов. По их словам, игнорирование экологичности материалов может угрожать здоровью.

