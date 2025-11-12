Стала известна причина исчезновения квартир с отделкой

Бизнесмен Орехов: В России стали реже продавать квартиры с отделкой из-за цены

На российском рынке новостроек стало меньше квартир с отделкой, так как застройщики пытаются сэкономить из-за растущих затрат на строительство. Об этом рассказал генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов в беседе с NEWS.ru.

В профильных компаниях фиксируют рост расходов на отделку на 15-25 процентов за последние два года. По словам эксперта, рост издержек связан с увеличением себестоимости стройматериалов.

После ухода из страны иностранных брендов рынок стал зависеть от нестабильных поставок и колебаний курсов валют. На фоне этого также подорожала логистика, а часть импортных материалов пришлось заменить аналогами, качество и сроки доставки которых сложно предсказать. Для девелоперов, которые фиксируют цену квартиры при заключении договора, такие колебания стоимости отделки — риск. В связи с этим застройщики стали чаще исключать отделку из основного предложения и предлагать ее в качестве дополнительной услуги при желании покупателя.

Покупатели также стали более осторожными. За последние годы накопилось много жалоб на качество стройматериалов и работ при покупке квартир с ремонтом от застройщика. Теперь многие россияне предпочитают делать ремонт самостоятельно, исходя из собственных потребностей.

