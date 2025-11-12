Раскрыта неожиданная опасность стройматериалов

«Росизол»: Многие популярные стройматериалы токсичны для организма человека

Экологичность и безопасность при выборе стройматериалов и товаров для ремонта являются главным критерием лишь для 34 процента россиян. Между тем игнорирование этих параметров чревато серьезными рисками для здоровья. Неожиданную опасность стройматериалов россиянам раскрыли эксперты ассоциации «Росизол» по результатам опроса, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Исполнительный директор «Росизола» Евгения Свиридова отметила, что многие популярные стройматериалы токсичны для организма человека. Так, при пожаре квартира, в которой использовались горючие небезопасные материалы, способна превратиться в «ловушку с ядовитым дымом». «Сами по себе неэкологичные стройматериалы очень часто почти не могут сопротивляться и препятствовать огню, а наоборот — поддерживают и ускоряют его распространение. Например, при горении некоторых азотсодержащих полимеров образуется такой опасный газ как цианистый водород — а это риск серьезнейшего отравления», — поделилась информацией эксперт.

Между тем, согласно результатам исследования, только 41 процент респондентов осведомлены о токсичности и вреде для здоровья большого числа популярных стройматериалов. Знания об этом 15 процентов россиян поверхностны, а 13 впервые услышали о возможной опасности во время прохождения опроса. Оставшиеся 31 процент никогда не задумывались о том, насколько экологичны различные стройматериалы.

